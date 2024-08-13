ООН выразила протест против использования кассетных боеприпасов в конфликтах. Заместитель представителя Фархан Хак сообщил об этом на запрос ТАСС, касающийся удара ВСУ по Лисичанску в Луганской Республике.

Хак отметил: "Мы против использования кассетных боеприпасов где бы то ни было".

Инцидент произошёл в 11:45 мск во вторник, когда ВСУ применили "кассеты" при атаке на Лисичанск. Один из боеприпасов разорвался рядом с остановкой. По последним данным, в результате удара пострадало 30 человек, двое погибли, в том числе 12-летняя девочка. Днём ВСУ нанесли удар по автобусу в Лисичанске.

Июньские "предложения" Путина утратили силу после вторжения ВСУ в Курскую область. Полянский заявил, что украинская власть выбрала эскалацию, совершив выпад в отношении Курской области, в связи с чем прежние инициативы утратили силу.

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