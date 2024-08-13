Литва утверждает, что Россия перемещает войска из Калининграда в Курск: реакция Москвы

Глава Минобороны Литвы Лауринас Кащюнас заявил, что ВС РФ перебрасывают бойцов из Калининграда в Курск. Это заявление прозвучало на встрече с Владимиром Зеленским.
Кащюнас отметил: "Мы видим, как РФ передислоцирует войска из Калининграда в Курск. Я говорю литовскому народу: украинцы за вас борются, из-за их борьбы приходится выводить войска из Калининграда. Мы называем это демилитаризацией Калининграда".
На данный момент с российской стороны подтверждения данных не поступало. Ранее МО России опубликовало видео, демонстрирующее переброску техники и живой силы в Курскую область. Это оборудование поддержит подразделения, отражающие атаки ВС Украины. В видео также показаны боеприпасы и другие средства для наращивания сил и формирования резервов.
Фото: flickr.com/President Of Ukraine (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)
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