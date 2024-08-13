Путин отзывает предложения Киеву после атаки ВСУ на Курскую область: что изменилось?

Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что "щедрые предложения" Владимира Путина для Киева утратили актуальность после атаки ВСУ на Курскую область. Об этом он сообщил на заседании, трансляция велась на сайте ООН.

Полянский пояснил, что инициативы о прекращении конфликта в обмен на вывод всех боевиков ВСУ с территории ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей, утратили значимость после того, как Украина "выбрала эскалацию, напав на Курскую область".

Напомним, 14 июня на встрече с МИД РФ Путин озвучил два условия для прекращения огня в зоне спецоперации. Москва готова была прекратить огонь после того, как Киев выведет войска из Херсонской и Запорожской областей, а также из Луганской и Донецкой республик. Кроме того, Киев должен был официально отказаться от вступления в состав блока НАТО.

Фото: commons.wikimedia.org/Пресс-служба Президента РФ (Creative Commons Attribution 4.0 International)