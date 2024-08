США пытаются понять причины атаки ВСУ на Курскую область: что известно на данный момент?

МО США (Пентагон) анализирует причины, побудившие ВСУ атаковать территорию Курской области России. Пресс-секретарь и генерал ВВС США Патрик Райдер заявил: "Это вопрос, который должны прокомментировать украинцы. Мы поддерживаем контакт с коллегами из Киева, чтобы получить подробности об их целях, но на данный момент мне добавить нечего".

Кроме того, Райдер перенаправил вопрос о перебросе подразделений ВС РФ с других направлений на защиту Курской области к российскому МО. Ранее полковник Алексей Кондратьев сообщил, что попытки ВСУ прорваться на отдельных участках в регионе были успешно заблокированы.

Утром 6 августа украинские боевики атаковали Курскую область. По данным военного ведомства, ВСУ атаковали в районах Олешни и Николаево-Дарьино. Так, 8 августа бои продолжались в Суджанском и Кореневском районах, а 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях ввели режим КТО.

Врио губернатора Алексей Смирнов заявил, что под контролем ВСУ 28 населённых пунктов региона, под оккупацией ВСУ находится около 2 000 человек, о судьбе которых нет информации.

