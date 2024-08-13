США пытаются понять причины атаки ВСУ на Курскую область: что известно на данный момент?

МО США (Пентагон) анализирует причины, побудившие ВСУ атаковать территорию Курской области России. Пресс-секретарь и генерал ВВС США Патрик Райдер заявил: "Это вопрос, который должны прокомментировать украинцы. Мы поддерживаем контакт с коллегами из Киева, чтобы получить подробности об их целях, но на данный момент мне добавить нечего".
Кроме того, Райдер перенаправил вопрос о перебросе подразделений ВС РФ с других направлений на защиту Курской области к российскому МО. Ранее полковник Алексей Кондратьев сообщил, что попытки ВСУ прорваться на отдельных участках в регионе были успешно заблокированы.
Утром 6 августа украинские боевики атаковали Курскую область. По данным военного ведомства, ВСУ атаковали в районах Олешни и Николаево-Дарьино. Так, 8 августа бои продолжались в Суджанском и Кореневском районах, а 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях ввели режим КТО.
Врио губернатора Алексей Смирнов заявил, что под контролем ВСУ 28 населённых пунктов региона, под оккупацией ВСУ находится около 2 000 человек, о судьбе которых нет информации.
Фото: сommons.wikimedia.org/U.S. Secretary of Defense (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)
"Взгляд": Из-за слабости Трампа "ястребы" Вашингтона захлопали крыльями
Атака ВСУ на Курскую область воодушевила радикалов в Республиканской партии Америки, которые давно хотят усилить военную поддержку ВСУ. "Ястребы" призывают посадить ветеранов ВВС США за штурвалы F-16, чтобы помочь Украине.
Baijiahao: Путин лишил Китай многомиллиардного контракта
Китайские журналисты из Baijiahao сообщили о решении Владимира Путина отказаться от сотрудничества с Поднебесной в проекте по строительству высокоскоростной ж/д между Москвой и Петербургом.
Google прекращает работу BigQuery в России с 9 сентября
Google прекратит в России использование облачного сервиса BigQuery для работы с большими данными. Как сообщает ТАСС со ссылкой на информацию компании Softline, пользователи уже получили уведомления об этом изменении, которое вступит в силу с 9 сентября.
Собчак оценила интервью Илона Маска с Дональдом Трампа: "Люблю, когда корёжит"
Ксения Собчак объяснила, чем ей понравилось интервью Илона Маска с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом.