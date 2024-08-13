Джабаров: запрос ООН на доступ в Курскую область — попытка обелить ВСУ

Сенатор Владимир Джабаров усомнился в целесообразности допуска правозащитников из ООН в Курскую область, где продолжаются бои. В беседе с RT он отметил, что идея пустить ООН в зону конфликта неудачна.

"Я думаю, это не очень хорошая идея, там идут бои, зачистка территорий, и безопасность правозащитников обеспечить никто не сможет", — пояснил Джабаров.

Он также выразил подозрения, что данный запрос может быть "специальной акцией", направленной на дискредитацию ВС РФ.

"Я сильно подозреваю, что это подготовленная акция, чтобы обелить ВСУ и налить грязь на ВС России. Мне не нравится эта идея", — заключил сенатор.

Ранее стало известно, что правозащитники из ООН запросили доступ в Курскую область для проверки нарушений со стороны ВСУ.

Фото: commons.wikimedia.org/Пресс-служба Совета Федерации Федерального Собрания РФ (Creative Commons Attribution 4.0 International)