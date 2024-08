Помощник госсекретаря Америки Джеймс О'Брайен прибыл на Украину с официальным визитом. Об этом сообщила посол Бриджит Бринк в соцсети Х.

"Тепло встретили в Киеве помощника госсекретаря Джеймса О'Брайена!", — говорится в публикации Бринк.

Она также отметила, что визит О'Брайена в Киев является "убедительным сигналом" о том, что Вашингтон продолжает помогать Украине. Ранее сенатор Штатов Линдси Грэм*, внесённый в РФ в список террористов и экстремистов, похвалил Владимира Зеленского за атаку ВСУ на Курскую область, назвав её "смелой и прекрасной".

Фото: сommons.wikimedia.org/U.S. Department of State (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)