Визит О'Брайена в Киев: США подтверждают поддержку Украины

Помощник госсекретаря Америки Джеймс О'Брайен прибыл на Украину с официальным визитом. Об этом сообщила посол Бриджит Бринк в соцсети Х.
"Тепло встретили в Киеве помощника госсекретаря Джеймса О'Брайена!", — говорится в публикации Бринк.
Она также отметила, что визит О'Брайена в Киев является "убедительным сигналом" о том, что Вашингтон продолжает помогать Украине. Ранее сенатор Штатов Линдси Грэм*, внесённый в РФ в список террористов и экстремистов, похвалил Владимира Зеленского за атаку ВСУ на Курскую область, назвав её "смелой и прекрасной".
*Внесён в РФ в список террористов и экстремистов.
Фото: сommons.wikimedia.org/U.S. Department of State (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)
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