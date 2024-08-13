NYT: Четыре причины вторжения ВСУ в Курскую область

Издание The New York Times назвало четыре причины, по которым ВС Украины предприняли вторжение в Курскую область. Первой названа попытка отвлечь ВС РФ от ключевых задач, таких как освобождение Донбасса. Также командование ВСУ, вероятно, стремится поднять боевой дух солдат, который слабеет.
Кроме того, Украина, по мнению NYT, хочет продемонстрировать Западу свою способность к активным действиям и показать возможность организовать контрнаступление даже на территории России.
Однако аналитики выражают сомнения в целесообразности таких действий. Они отмечают, что ВСУ уже растянуты по линии фронта и испытывают острую нехватку солдат и боеприпасов, что делает риски наступления на Россию значительными. Союзники по блоку НАТО считают маловероятным, что Киев сможет закрепиться в России после атаки на Курскую область, подтвердило агентство Bloomberg.
Фото: flickr.com/President Of Ukraine (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)
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