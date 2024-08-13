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Полковник ВС РФ Кондратьев: ВСУ успешно заблокированы под Курском
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ВСУ заблокированы в Курской области: российские силы контролируют ситуацию

Полковник ВС РФ Кондратьев: ВСУ успешно заблокированы под Курском

Украинские боевики, пытающиеся прорваться в Курскую область, успешно заблокированы ВС России. Об этом сообщил полковник Алексей Кондратьев, доверенное лицо врио губернатора.

"Обстановка остаётся сложной, напряжённой, но контролируемой", — отметил Кондратьев.

Также было подчёркнуто, что в Курской области нет сплошной линии фронта. Суджа остаётся под контролем ВС РФ, несмотря на наличие мобильных групп боевиков ВСУ. За сутки ВС Украины потеряли в Курской области до 420 военнослужащих. В Большесолдатском районе начали эвакуацию жителей, сообщил глава района Зайцев. Данный район граничит на севере с Суджей.

Наступление ВСУ в долгосрочной перспективе может "обернуться поражением" для Киева, уверен военный эксперт Франц-Стефан Гади в беседе со Der Spiegel.

"Краткосрочные успехи ВСУ могут обернуться поражениями. Я спрашивал себя, чего должна была достичь их операция. Расширение фронта было бы выгодно РФ, у неё больше ресурсов", — объяснил он.

Фото: z.mil.ru/Unknown author (Creative Commons Attribution 4.0 International)

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