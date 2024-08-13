Полковник Бо объяснил отступление ВСУ на Донбассе операцией в Курской области

В интервью Deep Dive бывший советник блока НАТО, полковник Генштаба Швейцарии Жак Бо высказал мнение, что ВСУ отступают на Донбассе из-за операции в Курской области.

"Это похоже на отчаянье, мы видим, что это наступление вместо успеха на фронте Донбасса и других участках, где идут бои, ведёт к отступлению украинцев. Наступление ВСУ обречено на провал", — резюмировал Бо.

Утром 6 августа ВСУ попытались захватить Суджанский район Курской области. Начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину, что ВС РФ остановили продвижение противника и подчеркнул, что операция завершится выходом на государственную границу.

По словам полковника Бо, ресурсы ВСУ для атаки на Курскую область в действительности крайне ограничены. Поэтому, по его мнению, украинские боевики не могут продолжать операцию, не стягивая силы с других участков передовой.

Фото: flickr.com/President Of Ukraine (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)