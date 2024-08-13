Атака ВСУ: повреждения в селе Новая Таволжанка в Белгородской области

Гладков: в Новой Таволжанке под Белгородом ВСУ ударили по газоснабжению

В результате атаки ВСУ в селе Новая Таволжанка под Белгородом повреждены линия газоснабжения и четыре дома. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

"Три населённых пункта подверглись атакам ВСУ. Предварительно, обошлось без пострадавших. В Шебекинском округе Новая Таволжанка подверглась обстрелу. Повреждены четыре дома и линия газоснабжения", — написал Гладков.

Кроме того, из-за детонации FPV-дрона пострадала кровля храма в Порозе Грайворонского округа. Также губернатор сообщил, что на территории сельхозпредприятия в хуторе Церковный повреждены две машины и производственный объект после атак двух дронов ВСУ.

"Информация уточняется. Оперслужбы работают. Аварийные бригады устранят последствия после согласования с Минобороны РФ", — добавил он.

Фото: commons.wikimedia.org/АрміяInform (Creative Commons Attribution 4.0 International)