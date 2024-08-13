КТРВ улучшает дальность и точность модулей планирования УМПК

Гендиректор "Тактического ракетного вооружения" (КТРВ) Борис Обносов на форуме "Армия-2024" сообщил, что КТРВ активно работает над усовершенствованием модулей УМПК.
Обносов подчеркнул, что раньше авиабомбы имели ограниченную дальность при сбросе с самолёта. Но с внедрением УМПК их дальность выросла на десятки километров. Точные данные о дальности, по словам Обносова, не раскрываются по соображениям секретности.
"Дальность меняется ежедневно. Мы не стоим на месте, наша задача — сделать точнее, дальше и дешевле", — добавил он.
Также Обносов отметил, что в современных условиях критическим стал критерий "стоимость/эффективность", поскольку на поле боя количество целей может достигать тысяч. Гендиректор КТРВ подчеркнул, что концепция УМПК соответствует данному критерию. Оборудованная универсальным модулем авиабомба труднее сбивается, чем ракета, выделяющая много тепла. Кроме того, ВСУ тратят на перехват такой бомбы свои ракеты ПВО, что делает их затраты значительно выше, чем стоимость бомбы с УМПК.
Фото: commons.wikimedia.org/Пресс-служба Президента РФ (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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