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Bloomberg: Киев взвесил ряд сценариев нападения на РФ с США и ЕС
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Bloomberg сообщает, что Украина планировала нападение на Россию с поддержкой США и ЕС

Bloomberg: Киев взвесил ряд сценариев нападения на РФ с США и ЕС

Согласно источникам Bloomberg, Киев изучил разные сценарии нападения на Россию, получив одобрение от Америки и Евросоюза на первое вторжение в РФ со времён Второй мировой войны.

"Знакомый с планом чиновник Запада сообщил, что Киев взвешивал несколько возможностей для атаки до того, как ВСУ прошли через границу", — цитирует спикера издание.

Источники агентства добавили, что планирование атаки велось на протяжении определённого времени "с благословения" Джо Байдена и ЕС. В материале подчёркивается, что западные союзники одобрили вторжение ВСУ. Однако союзники по блоку НАТО считают маловероятным, что ВСУ удержат контроль над территорией РФ.

В то же время начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов сообщил, что подразделения ВСУ начали наступление в 5:30 утра 6 августа с целью захвата Курской области. Герасимов подчеркнул, что операция завершится разгромом ВСУ и выходом на государственную границу.

Фото: flickr.com/Gage Skidmore (Commons Attribution 2.0 Generic license)

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