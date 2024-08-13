Согласно источникам Bloomberg, Киев изучил разные сценарии нападения на Россию, получив одобрение от Америки и Евросоюза на первое вторжение в РФ со времён Второй мировой войны.
"Знакомый с планом чиновник Запада сообщил, что Киев взвешивал несколько возможностей для атаки до того, как ВСУ прошли через границу", — цитирует спикера издание.
Источники агентства добавили, что планирование атаки велось на протяжении определённого времени "с благословения" Джо Байдена и ЕС. В материале подчёркивается, что западные союзники одобрили вторжение ВСУ. Однако союзники по блоку НАТО считают маловероятным, что ВСУ удержат контроль над территорией РФ.
В то же время начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов сообщил, что подразделения ВСУ начали наступление в 5:30 утра 6 августа с целью захвата Курской области. Герасимов подчеркнул, что операция завершится разгромом ВСУ и выходом на государственную границу.
Фото: flickr.com/Gage Skidmore (Commons Attribution 2.0 Generic license)
Таубер на собиралась покидать Молдавию
Один из лидеров оппозиционного блока "Победа" Марина Таубер столкнулась с серьезными ограничениями со стороны молдавских властей. Суд запретил ей покидать страну на два месяца, что вызвало волну возмущения в оппозиционных кругах.
Байден отказался давать комментарий по поводу вторжения ВСУ на территорию России
Украинские военные предприняли попытку прорыва на территорию Курской области, что вызвало резкую реакцию Москвы и заставило Запад занять осторожную позицию.
Сергей Троицкий из «Коррозии металла» задержан в Новороссийске за попытку использования поддельных купюр
В Новороссийске был задержан лидер рок-группы "Коррозия металла" Сергей Троицкий, известный как "Павук", по подозрению в использовании поддельных денежных купюр.
Роскомнадзор заблокировал зеркальный сайт «Фикбук» из-за публикации материалов о нетрадиционных отношениях
Роскомнадзор заблокировал зеркальную версию сайта "Фикбук", утверждая, что данная мера была предпринята из-за распространения материалов, пропагандирующих нетрадиционные сексуальные отношения, как сообщили в пресс-службе ведомства.