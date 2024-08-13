Кулеба сообщил Боррелю о нападении ВСУ на Курскую область и обсудил поставки оружия

Министр МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что обсудил с главой евродипломатии Жозепом Боррелем нападение ВСУ на Курскую область РФ. В сообщении в соцсети X Кулеба сообщил, что коллеги также сосредоточились на шагах по расширению сотрудничества между Киевом и Евросоюзом в области производства и поставок вооружений.

"Во время разговора мы с Боррелем сосредоточились на расширении сотрудничеств с ЕС в области производства и поставок оружия. Я проинформировал о деталях операции ВСУ в Курской области", — написал Кулеба.

Ранее, 6 августа, подразделения противника перешли в наступление в Курской области с целью захвата территории России, ВСУ уничтожаются бойцами ВС РФ. Начальник Генштаба Валерий Герасимов подчеркнул, что операция в Курской области завершится разгромом врага и выходом на государственную границу.

Фото: commons.wikimedia.org/Juliusz Pakuła / MSZ (Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)