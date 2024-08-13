Министр МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что обсудил с главой евродипломатии Жозепом Боррелем нападение ВСУ на Курскую область РФ. В сообщении в соцсети X Кулеба сообщил, что коллеги также сосредоточились на шагах по расширению сотрудничества между Киевом и Евросоюзом в области производства и поставок вооружений.
"Во время разговора мы с Боррелем сосредоточились на расширении сотрудничеств с ЕС в области производства и поставок оружия. Я проинформировал о деталях операции ВСУ в Курской области", — написал Кулеба.
Ранее, 6 августа, подразделения противника перешли в наступление в Курской области с целью захвата территории России, ВСУ уничтожаются бойцами ВС РФ. Начальник Генштаба Валерий Герасимов подчеркнул, что операция в Курской области завершится разгромом врага и выходом на государственную границу.
Фото: commons.wikimedia.org/Juliusz Pakuła / MSZ (Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)
Боррель поддержал нападение ВСУ на Курскую область
Недавние события в Курской области, где произошли столкновения между российскими и украинскими военными, вызвали широкий международный резонанс. Евросоюз, как и ожидалось, занял сторону Украины, подтвердив свою неизменную поддержку Киеву.
Таубер на собиралась покидать Молдавию
Один из лидеров оппозиционного блока "Победа" Марина Таубер столкнулась с серьезными ограничениями со стороны молдавских властей. Суд запретил ей покидать страну на два месяца, что вызвало волну возмущения в оппозиционных кругах.
Сергей Троицкий из «Коррозии металла» задержан в Новороссийске за попытку использования поддельных купюр
В Новороссийске был задержан лидер рок-группы "Коррозия металла" Сергей Троицкий, известный как "Павук", по подозрению в использовании поддельных денежных купюр.
Роскомнадзор заблокировал зеркальный сайт «Фикбук» из-за публикации материалов о нетрадиционных отношениях
Роскомнадзор заблокировал зеркальную версию сайта "Фикбук", утверждая, что данная мера была предпринята из-за распространения материалов, пропагандирующих нетрадиционные сексуальные отношения, как сообщили в пресс-службе ведомства.