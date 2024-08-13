Россия заключила контракт на новые ракеты для "Искандеров": что это значит для обороны?

На форуме "Армия-2024" был заключён госконтракт на поставку ракет 9М723-2ФЗ для ОТРК "Искандер". Контракт подписан между Минобороны РФ и корпорацией "Конструкторское бюро машиностроения", пишет РИА Новости.
Документ о поставке вручён начальником Главного управления вооружения ВС РФ генералом Анатолием Гуляевым гендиректору корпорации Сергею Питикову. Ракета 9М723 представляет собой твердотопливный боеприпас, способный нести боевые части до 480 кг. Она управляется на всей траектории полёта с помощью газодинамических и аэродинамических рулей, что позволяет ей результативно поражать укрепления, живую силу и военную технику противника.
В июле "Ростех" сообщил, что "Искандер-М" демонстрирует высокую точность в ходе СВО, подчеркнув, что от ракет данного комплекса у ВСУ нет эффективной защиты.
Фото: z.mil.ru/Unknown author (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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