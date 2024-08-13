Гладков о Краснояружском районе: ситуация стабилизируется, эвакуированные готовятся вернуться

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о нормализации обстановки в Краснояружском районе, отметив, что местные жители в скором времени смогут вернуться в свои дома. Гладков сделал данное заявление, отвечая на вопросы населения региона во время прямого эфира в соцсети "ВКонтакте".

"Ситуация нормализуется, надеюсь, скоро мы сможем вернуть жителей по домам", — заявил губернатор.

Видео его выступления опубликовано на личной странице в соцсети. Ранее в понедельник Гладков сообщил о начале эвакуации населения Краснояружского района в безопасные места из-за активности ВС Украины. В связи с этим местная администрация полностью закрыла въезд в район, чтобы обеспечить безопасность граждан.

Фото: commons.wikimedia.org/Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации (Creative Commons Attribution 4.0 International)