Основатель файлообменника Megaupload Ким Дотком убеждён, что Россия доминирует в отношении блока НАТО и Украины, а Запад сталкивается с большими экономическими проблемами. В сообщении в соцсети X он утверждает, что мир движется к переменам, где объединение стран БРИКС может покончить с гегемонией Америки.

"Запад идёт к экономической пустоши. Ближний Восток горит в огне. Россия доминирует в отношении Киева и НАТО. БРИКС покончит с гегемонией Америки и фальшивым "порядком, основанным на правилах", — написал Дотком, добавив, что "марионетки Штатов" терпят неудачи повсеместно.

Ким Дотком также подчеркнул, что такие явления, как геноцид, цензура, пропаганда и фальсификация выборов стали новой нормой в мире. По его словам, человечество на краю пропасти, и вероятность Третьей мировой всё более реальна.

Объединение БРИКС, созданное Бразилией, РФ, Индией и КНР, в 2011 году пополнилось ЮАР, а с 2024-го его членами стали Египет, Эмираты, Иран, САР и Эфиопия. В 2024 году Россия возглавляет объединение, а главным событием года является саммит БРИКС в Казани во второй половине октября.

Фото: сommons.wikimedia.org/15th BRICS SUMMIT (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)