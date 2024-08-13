Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 14.08.2024 : 92,6592
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 14.08.2024 : 100,559
Основатель Megaupload Дотком: Россия доминирует над НАТО и Украиной
  1. Главная
  2. Спецоперация на Украине

Ким Дотком: Россия впереди НАТО, а БРИКС угрожает мировому порядку США

Основатель Megaupload Дотком: Россия доминирует над НАТО и Украиной

Основатель файлообменника Megaupload Ким Дотком убеждён, что Россия доминирует в отношении блока НАТО и Украины, а Запад сталкивается с большими экономическими проблемами. В сообщении в соцсети X он утверждает, что мир движется к переменам, где объединение стран БРИКС может покончить с гегемонией Америки.

"Запад идёт к экономической пустоши. Ближний Восток горит в огне. Россия доминирует в отношении Киева и НАТО. БРИКС покончит с гегемонией Америки и фальшивым "порядком, основанным на правилах", — написал Дотком, добавив, что "марионетки Штатов" терпят неудачи повсеместно.

Ким Дотком также подчеркнул, что такие явления, как геноцид, цензура, пропаганда и фальсификация выборов стали новой нормой в мире. По его словам, человечество на краю пропасти, и вероятность Третьей мировой всё более реальна.

Объединение БРИКС, созданное Бразилией, РФ, Индией и КНР, в 2011 году пополнилось ЮАР, а с 2024-го его членами стали Египет, Эмираты, Иран, САР и Эфиопия. В 2024 году Россия возглавляет объединение, а главным событием года является саммит БРИКС в Казани во второй половине октября.

Фото: сommons.wikimedia.org/15th BRICS SUMMIT (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)

Мир

Профсоюз UAW в США за запугивание рабочих подал иск против Маска и Трампа

Профсоюз UAW в США за запугивание рабочих подал иск против Маска и Трампа

Профсоюз работников автомобильной, аэрокосмической и сельхозпромышленности Штатов UAW подал иск против Дональда Трампа и предпринимателя Илона Маска, обвинив их в "запугивании рабочих". Об этом сказано в официальном решении на сайте организации.

Читать полностью
Pump.fun заработала $28,7 млн за месяц благодаря росту интереса к мемкоинам на Solana

Pump.fun заработала $28,7 млн за месяц благодаря росту интереса к мемкоинам на Solana

Платформа Pump. fun, специализирующаяся на создании мемкоинов на блокчейне Solana, за месяц заработала более $28, 7 млн, что свидетельствует о росте интереса среди криптопользователей к "игровым" токенам, согласно информации от Cointelegraph.

Читать полностью

Общество

Собянин: Москва, в любое время суток, безопаснее Парижа

Собянин: Москва, в любое время суток, безопаснее Парижа

Градоначальник Москвы Сергей Собянин высказал мнение, что прогулки по любому району столицы в любое время суток значительно безопаснее, чем по центральной части Парижа.

Читать полностью
Наталья Подольская показала своих сыновей и дочерей сестры на одном фото

Наталья Подольская показала своих сыновей и дочерей сестры на одном фото

Певица Наталья Подольская собрала вместе своих сыновей и дочерей от сестры-близняшки Юлианы Подольской.

Читать полностью

Новости