Провал ВСУ в Курской области может стать началом конца для режима Зеленского. Такое мнение высказал экс-советник Кучмы Олег Соскин на YouTube.
"Зеленский не может остановиться, это крах режима, если всё пройдет неудачно", — отметил Соскин.
По его мнению, начав бои в Курской области, Киев значительно повысил ставки в "кровавом казино". Утром 6 августа подразделения ВСУ попытались захватить участок Суджанского района. Глава Генштаба РФ Герасимов подчеркнул, что операция завершится разгромом противника и выходом на границу.
Владимир Путин назвал действия Киева масштабной провокацией и отметил, что ВСУ ведут неизбирательную стрельбу по гражданским целям. В ответ в Курской, Белгородской и Брянской областях введён режим КТО, а в Курской области — режим ЧС федерального характера.
Следком России возбудил уголовные дела, включая обвинения в теракте и убийствах, и начал устанавливать личности боевиков, отдававших и исполнявших приказы об атаке на гражданские объекты.
Фото: flickr.com/President Of Ukraine (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)
Профсоюз UAW в США за запугивание рабочих подал иск против Маска и Трампа
Профсоюз работников автомобильной, аэрокосмической и сельхозпромышленности Штатов UAW подал иск против Дональда Трампа и предпринимателя Илона Маска, обвинив их в "запугивании рабочих". Об этом сказано в официальном решении на сайте организации.
Pump.fun заработала $28,7 млн за месяц благодаря росту интереса к мемкоинам на Solana
Платформа Pump. fun, специализирующаяся на создании мемкоинов на блокчейне Solana, за месяц заработала более $28, 7 млн, что свидетельствует о росте интереса среди криптопользователей к "игровым" токенам, согласно информации от Cointelegraph.
Собянин: Москва, в любое время суток, безопаснее Парижа
Градоначальник Москвы Сергей Собянин высказал мнение, что прогулки по любому району столицы в любое время суток значительно безопаснее, чем по центральной части Парижа.
Наталья Подольская показала своих сыновей и дочерей сестры на одном фото
Певица Наталья Подольская собрала вместе своих сыновей и дочерей от сестры-близняшки Юлианы Подольской.