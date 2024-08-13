Почему крах ВСУ в Курской области может привести к падению режима Зеленского

Провал ВСУ в Курской области может стать началом конца для режима Зеленского. Такое мнение высказал экс-советник Кучмы Олег Соскин на YouTube.

"Зеленский не может остановиться, это крах режима, если всё пройдет неудачно", — отметил Соскин.

По его мнению, начав бои в Курской области, Киев значительно повысил ставки в "кровавом казино". Утром 6 августа подразделения ВСУ попытались захватить участок Суджанского района. Глава Генштаба РФ Герасимов подчеркнул, что операция завершится разгромом противника и выходом на границу.

Владимир Путин назвал действия Киева масштабной провокацией и отметил, что ВСУ ведут неизбирательную стрельбу по гражданским целям. В ответ в Курской, Белгородской и Брянской областях введён режим КТО, а в Курской области — режим ЧС федерального характера.

Следком России возбудил уголовные дела, включая обвинения в теракте и убийствах, и начал устанавливать личности боевиков, отдававших и исполнявших приказы об атаке на гражданские объекты.

Фото: flickr.com/President Of Ukraine (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)