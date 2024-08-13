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Командир отряда
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Новобранцы на передовой: командир "ЧеГевары" о составе ВСУ в Курской области

Командир отряда "ЧеГевара" Абхаз: расчёты ВСУ набраны из новобранцев

Украинские расчёты на курском направлении состоят по большей части из новобранцев. Об этом рассказал журналисту RT Александру Яремчуку командир отряда добровольцев "ЧеГевара" с позывным Абхаз.

Как отмечает Абхаз, бригады ВСУ, которые до нападения участвовали в боях за Часов Яр и Авдеевку, теперь атакуют приграничье Курской области. Украинские боевики в данной зоне "постоянно кочуют" группами в составе 20-30 человек и наносят точечные удары. Это делается для того, чтобы создать иллюзию большей численности войск, пояснил командир.

Ранее старший лейтенант Близнец рассказал военкору Яремчуку о том, как бойцы ВС РФ готовятся к зачистке и выбиванию украинских групп ДРГ из пострадавшей от нападения области.

Фото: сommons.wikimedia.org/Sgt. Alex Skripnichuk (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)

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