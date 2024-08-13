Пентагон об атаке ВСУ на Курскую область: США не знали заранее

Власти Украины не предупредили Штаты об атаке ВСУ на Курскую область, заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер. Его комментарии прозвучали на брифинге, стенограмма которого опубликована военным ведомством.
"Нет, Киев не информировал нас заранее. Мы обсуждаем это с ними", — отметил Райдер.
Несмотря на это, представитель Пентагона подчеркнул, что удары по Курской области с использованием оружия Америки соответствуют политике США.
"По нашим оценкам, ВСУ действуют в рамках установленной политики, и она политика не изменилась в том, что касается применения вооружений", — добавил он.
Райдер также уточнил, что контакты с властями Украины продолжаются, и по мере поступления информации Пентагон будет её предоставлять.
Атака ВСУ на Курскую область началась 6 августа. По последним данным, погибли 12 жителей, 121 человек ранен, включая 10 детей. Состояние 17 пострадавших тяжёлое. Более 120 000 человек покинули дома в приграничье.
С начала боёв на курском направлении ВСУ потеряли до 2 030 боевиков, 35 танков и 31 БТР. Госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что Джо Байден дал согласие на удары по РФ американским оружием. Германия заявила, что её оружие может использоваться "для защиты от атак" РФ в районе Харьковщины.
Фото: сommons.wikimedia.org/Air Force Staff Sgt. Brittany A. Chase, DOD (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)
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