Руководство ВС Украины совершило ошибку, которая привела к гибели истребителя Су-27, одного из самых мощных в арсенале авиации Киева. Об этом пишет Military Watch Magazine. В опубликованном 13 августа материале демонстрируются кадры с авиабазы в Миргороде, на которых зафиксировано уничтожение одного из оставшихся Су-27 ВВС Украины.
"Вероятно, что руководство ВС Украины подвергнется критике за то, что оставило уязвимым свой самый ценный борт", — отмечается в статье.
Авторы также подчёркивают, что российский комплекс "Искандер-М" демонстрирует особую эффективность в уничтожении дорогостоящих военных объектов Киева. В то же время в статье признаётся, что Су-27 является самым мощным истребителем ВВС Украины.
"Однако попытки пилотировать эти истребители для борьбы с самолётами ВКС РФ в воздушных боях неизменно завершались большими потерями", — заключает автор.
Ранее, во вторник, МО России опубликовало кадры объективного контроля, на которых показано уничтожение Су-27 на аэродроме в Миргороде в Полтавской области.
Фото: сommons.wikimedia.org/Mike Humphreys, U.S. Army (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)
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