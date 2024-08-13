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MWM: ВСУ оставили уязвимым ценнейший боевой самолёт Су-27
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Как ВСУ потеряли свой самый мощный истребитель Су-27 из-за командования

MWM: ВСУ оставили уязвимым ценнейший боевой самолёт Су-27

Руководство ВС Украины совершило ошибку, которая привела к гибели истребителя Су-27, одного из самых мощных в арсенале авиации Киева. Об этом пишет Military Watch Magazine. В опубликованном 13 августа материале демонстрируются кадры с авиабазы в Миргороде, на которых зафиксировано уничтожение одного из оставшихся Су-27 ВВС Украины.

"Вероятно, что руководство ВС Украины подвергнется критике за то, что оставило уязвимым свой самый ценный борт", — отмечается в статье.

Авторы также подчёркивают, что российский комплекс "Искандер-М" демонстрирует особую эффективность в уничтожении дорогостоящих военных объектов Киева. В то же время в статье признаётся, что Су-27 является самым мощным истребителем ВВС Украины.

"Однако попытки пилотировать эти истребители для борьбы с самолётами ВКС РФ в воздушных боях неизменно завершались большими потерями", — заключает автор.

Ранее, во вторник, МО России опубликовало кадры объективного контроля, на которых показано уничтожение Су-27 на аэродроме в Миргороде в Полтавской области.

Фото: сommons.wikimedia.org/Mike Humphreys, U.S. Army (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)

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