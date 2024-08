Встречный бой в Курской области: российские БТР-82А против украинских БТР-4Е

В Сети появились кадры встречного боя между бронетранспортёрами ВС РФ БТР-82А и бронемашинами ВСУ БТР-4Е, произошедшего в Курской области. Видео опубликовано в Telegram-канале "Русская весна".

Согласно данным корреспондентов, бой состоялся в районе Гирьи в Беловском районе. В описании к ролику отмечено: "Три БТР и пикап уничтожены огнём российских бронетранспортёров".

Военкоры также сообщили, что в результат столкновения были ликвидированы боевики ВСУ в одной из бронемашин, когда пытались скрыться с поля боя. Напомним, утром 6 августа ВСУ атаковали Курскую область. По данным МО РФ, в результате боевых действий на границе были уничтожены до 1 610 солдат противника. Для обеспечения безопасности гражданских закрыли въезд в Краснояружский район Курской области, пишет "Военный обозреватель".

