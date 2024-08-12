Встречный бой в Курской области: российские БТР-82А против украинских БТР-4Е

В Сети появились кадры встречного боя между бронетранспортёрами ВС РФ БТР-82А и бронемашинами ВСУ БТР-4Е, произошедшего в Курской области. Видео опубликовано в Telegram-канале "Русская весна".
Согласно данным корреспондентов, бой состоялся в районе Гирьи в Беловском районе. В описании к ролику отмечено: "Три БТР и пикап уничтожены огнём российских бронетранспортёров".
Военкоры также сообщили, что в результат столкновения были ликвидированы боевики ВСУ в одной из бронемашин, когда пытались скрыться с поля боя. Напомним, утром 6 августа ВСУ атаковали Курскую область. По данным МО РФ, в результате боевых действий на границе были уничтожены до 1 610 солдат противника. Для обеспечения безопасности гражданских закрыли въезд в Краснояружский район Курской области, пишет "Военный обозреватель".
Фото: commons.wikimedia.org/Ministry of Defence of the Russian Federation (Creative Commons Attribution 4.0 International)
Иран планирует взвешенный ответ на убийство Исмаила Хании
Советник президента Ирана Масуд Пезешкиан Али Асгар Шафииян в интервью газете Washington Post заявил, что ответ Ирана на убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании на его территории будет тщательно продуманным и взвешенным.
Оппозиция Молдавии критикует блокировку ресурсов "ПСБ"
Глава Гагаузии Евгения Гуцул выразила неодобрение попыткой центральных властей Молдавии помешать реализации социального проекта, предусматривающего доплаты бюджетникам в автономии и других регионах республики.
Выставка всероссийского конкурса "Россия. Горизонты - 2024" стартовала в Москве 12 августа
В Москве, в Новой Третьяковке, открылась выставка финалистов Всероссийского конкурса "Россия. Горизонты - 2024".
Диетолог Робертс: соблюдение строгих диет не защищает от рака
Диетолог Александра Робертс из хирургического онкоцентра Арканзаса CARTI рассказала изданию АМР, что соблюдение строгих диет не защищает от рака, а наоборот, может нанести вред здоровью, вызывая стресс и чувство вины.