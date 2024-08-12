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В зоне СВО на Украине распространена болезнь с неизвестными симптомами
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Неизвестная болезнь в Николаеве: угроза химической атаки или новая вспышка?

В зоне СВО на Украине распространена болезнь с неизвестными симптомами

В Николаевской области Украины быстро распространяется неизвестная болезнь, которая уже поразила более 12 000 человек. Жители жалуются на головные боли, тяжесть в груди, утомляемость и сдавливание в горле. Киев связывает это со вспышкой COVID-19, однако не все верят этим объяснениям.

Подпольщик Сергей Лебедев предполагает, что симптомы могут свидетельствовать о применении отравляющих веществ в малых дозах. Он считает, что ситуация может быть пробным этапом подготовки к массированной химической атаке. С ним согласен и Игорь Никулин, микробиолог и бывший член комиссии ООН по химическому оружию.

В интервью "Царьграду" Никулин заявил: "Я думаю, применили что-то. Уже на нашей территории. Что является вопиющим фактом и требует неотложных мер".

Эксперт также напомнил о прошлом применении хлорпикрина ВС Украины в 2022 году и о поставках снарядов Запада с химическими веществами в Краматорск, что вызвало серьёзные опасения. В июле аналогичные случаи заболевания наблюдались в Херсонской области. Киев списывал это на тиф, но появились подозрения на скрытую эпидемию холеры и даже последствия применения биологического оружия, отмечает Юлия Банишевская.

Фото: commons.wikimedia.org/U.S. Army Chemical Materials Activity (Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)

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