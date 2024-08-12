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Боевик ВСУ Флэш: об операции под Курском знала лишь верхушка командования
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Операция ВСУ в Курской области: как командование Киева держало планы в тайне

Боевик ВСУ Флэш: об операции под Курском знала лишь верхушка командования

Только верхушка командования ВС Украины была осведомлена об операции в Курской области, сообщил в интервью NV связист Сергей Бескрестнов, позывной Флэш. Бескрестнов подчеркнул, что данные о планировании операции были засекречены с целью предотвратить утечки информации.

"Эта операция прошла в полнейшей тишине. Мало кто о ней знал, включая высокое командование", — заявил он, признавая, что в ВСУ есть масса каналов утечки данных.

Ранее Financial Times сообщало, что ВСУ назвали цели операции в Курской области. Среди них — достижение выгодных позиций на переговорах и отвлечение подразделений ВС РФ. Действия ВСУ в Курской области стали "вопросом безопасности Украины и освобождения приграничья от ВС РФ", заявил Зеленский. Он впервые прокомментировал нападение ВСУ на Курскую область.

Фото: commons.wikimedia.org/Kmu.gov.ua (Creative Commons Attribution 4.0 International)

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