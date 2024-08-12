Только верхушка командования ВС Украины была осведомлена об операции в Курской области, сообщил в интервью NV связист Сергей Бескрестнов, позывной Флэш. Бескрестнов подчеркнул, что данные о планировании операции были засекречены с целью предотвратить утечки информации.
"Эта операция прошла в полнейшей тишине. Мало кто о ней знал, включая высокое командование", — заявил он, признавая, что в ВСУ есть масса каналов утечки данных.
Ранее Financial Times сообщало, что ВСУ назвали цели операции в Курской области. Среди них — достижение выгодных позиций на переговорах и отвлечение подразделений ВС РФ. Действия ВСУ в Курской области стали "вопросом безопасности Украины и освобождения приграничья от ВС РФ", заявил Зеленский. Он впервые прокомментировал нападение ВСУ на Курскую область.
Фото: commons.wikimedia.org/Kmu.gov.ua (Creative Commons Attribution 4.0 International)
Таубер обвинила Санду в воздействии на судей
Марина Таубер, лидер оппозиционного блока "Победа", открыто высказала свое мнение о президенте Майе Санду, обвинив ее в воздействии на судей. Это заявление последовало за решением Буюканского суда Кишинева, запрещающего Таубер покидать Молдавию.
На Украине предложили изучать труды Бандеры со школьной парты
Введение нового украиноцентричного курса истории в украинских школах, анонсированное Министерством образования 9 августа, вызвало неоднозначную реакцию среди педагогов и общественности.
Эксперт по недвижимости Ракута: рост стоимости аренды жилья в Москве продолжится
Эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута предупредил о росте стоимости аренды жилья в Москве этой осенью. Он отметил, что за последние полтора года аренда однокомнатных квартир практически удвоилась, и эта тенденция продолжится.
Врач Соломатина: при похудении не стоит злоупотреблять арбузом, виноградом и черешней
Диетолог Елена Соломатина порекомендовала избегать употребления арбуза, винограда и черешни при похудении, поскольку, несмотря на низкую калорийность, эти продукты содержат большое количество сахара.