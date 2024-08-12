ВС России спалили ещё один Abrams на Покровском участке, пишет Military Watch Magazine. Согласно материалу, "кадры подтверждают удар по M1A1 Abrams ВСУ на Покровском направлении, который, несмотря на меры противодействия БПЛА, был нейтрализован прямым попаданием дрона".

В публикации отмечается, что Киев уже потерял более 30% из 31 танка Abrams, переданных Штатами, причём первая потеря была подтверждена спустя три дня после их начала применения в боях.

"Большая часть потерь из-за беспилотников или высокоточной артиллерии, причём оба типа средств пробивают уязвимую верхнюю и заднюю броню техники", — уточняет автор статьи.

Ранее МО России сообщило, что подразделения "Центра" улучшили тактическое положение и отразили две атаки противника. В результате украинская сторона за сутки потеряла больше 390 военных, один Abrams и две БПМ Bradley.

Фото: сommons.wikimedia.org/Sgt. Joaquin Vasquez-Duran (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)