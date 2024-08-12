Британский эксперт Александр Меркурис заявил, что техника блока НАТО на территории Курской области свидетельствует о прямой причастности Альянса к атакам на РФ. В эфире Duran он отметил: "Вы видите фото бронетехники ВС США и ФРГ, действующей на российской территории. Не могу представить, что это сделано без согласия НАТО".

Меркурис убеждён, что Запад активно участвует в операции ВС Украины в Курской области. Он подчеркнул, что это связано с осознанием Североатлантического альянса того факта, что их попытки вернуть утраченные Киевом регионы провалены.

"Они понимают, что Киев не вернёт потерянные территории, но сдаваться не готовы, так что это последний бросок", — резюмировал эксперт.

Ранее, 6 августа, ВСУ предприняли попытку захватить территории РФ в Суджанском районе Курской области. Букмекерская компания Fonbet направила 15 млн рублей в Красный Крест для помощи эвакуированным жителям Суджи и Курской области. На эти средства закупят гуманитарную помощь для нуждающихся.

Фото: flickr.com/Estonian Foreign Ministry (Commons Attribution 2.0 Generic license)