Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 13.08.2024 : 89,9475
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 13.08.2024 : 96,6852
FT: ВСУ боятся бросать позиции в ДНР из-за атаки на Курскую область
  1. Главная
  2. Спецоперация на Украине

ВСУ опасаются операции в Курской области из-за ситуации на Донбассе — Financial Times

FT: ВСУ боятся бросать позиции в ДНР из-за атаки на Курскую область

Солдаты ВС Украины усомнились в целесообразности операции в Курской области на фоне наступления ВС РФ на Донбассе. Об этом пишет Financial Times (FT), ссылаясь на данные от украинских военных.

Журналисты побеседовали с боевиками ВСУ, переброшенными в Сумскую область для атаки на Курскую область. Военные не уверены в оправданности этой операции, особенно в условиях, когда российские бойцы продолжают ежедневное продвижение.

"Некоторые беспокоились об оставлении позиций, русские ежедневно продвигаются вперёд", — отмечает FT.

Также издание ссылается на слова одного из высокопоставленных чиновников Киева, который указал на бреши в линии фронта ВСУ в этом регионе. Ранее журналист FTКристофер Миллер также сообщал о том, что противник ожидает потерю Нью-Йорка под натиском российских войск. По словам боевиков ВСУ, взятие населённого пункта ВС РФ неизбежно.

Фото: flickr.com/President Of Ukraine (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)

Мир

Оппозиция Гвинеи потребовала провести новые выборы президента до конца года

Оппозиция Гвинеи потребовала провести новые выборы президента до конца года

Оппозиция в столице Гвинеи организовала акцию с требованием провести выборы до конца 2024 года, призвав жителей соблюдать режим "города-призрака", сообщает портал Guineematin.

Читать полностью
Минобороны Украины добивается у Франция снятия запрета на удары по России

Минобороны Украины добивается у Франция снятия запрета на удары по России

Министерство обороны Украины запросило у Франции разрешение на использование французского оружия для ударов по российской территории. Об этом сообщил глава ведомства Рустем Умеров.

Читать полностью

Общество

Синоптик Ильин: в августе в Москве будет температура до 28 градусов

Синоптик Ильин: в августе в Москве будет температура до 28 градусов

Синоптик Александр Ильин рассказал, что во второй половине августа в Москву вернется летняя погода с температурами до 28 градусов, но возможны кратковременные похолодания до 17-20 градусов.

Читать полностью
Депутат Нилов: IT-специалисты и водители фур имеют высокую зарплату

Депутат Нилов: IT-специалисты и водители фур имеют высокую зарплату

В Госдуме отметили, что IT-специалисты, инженеры и водители большегрузного транспорта являются самыми востребованными и высокооплачиваемыми профессиями сегодня. По словам председателя комитета Госдумы по социальной политике Ярослава Нилова работодатели активно ищут IT-специалистов, которые теперь имеют возможность диктовать свои условия, включая удаленную работу и минимальный уровень зарплаты.

Читать полностью

Новости