Солдаты ВС Украины усомнились в целесообразности операции в Курской области на фоне наступления ВС РФ на Донбассе. Об этом пишет Financial Times (FT), ссылаясь на данные от украинских военных.

Журналисты побеседовали с боевиками ВСУ, переброшенными в Сумскую область для атаки на Курскую область. Военные не уверены в оправданности этой операции, особенно в условиях, когда российские бойцы продолжают ежедневное продвижение.

"Некоторые беспокоились об оставлении позиций, русские ежедневно продвигаются вперёд", — отмечает FT.

Также издание ссылается на слова одного из высокопоставленных чиновников Киева, который указал на бреши в линии фронта ВСУ в этом регионе. Ранее журналист FTКристофер Миллер также сообщал о том, что противник ожидает потерю Нью-Йорка под натиском российских войск. По словам боевиков ВСУ, взятие населённого пункта ВС РФ неизбежно.

Фото: flickr.com/President Of Ukraine (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)