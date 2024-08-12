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Пленный ВСУ Полторацкий: атака на Курскую область была бесцельной
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"Это надо заканчивать": пленный ВСУ призвал сложить оружие и уйти с фронта

Пленный ВСУ Полторацкий: атака на Курскую область была бесцельной

Военнопленный ВСУ Руслан Полторацкий, напавший на Курскую область, заявил о бессмысленности операции и призвал сослуживцев сложить оружие. Видео опубликовала ФСБ РФ. Полторацкий убеждён, что конфликт между Украиной и Россией не имеет смысла.

"Это всё фигня, вся затея", — сказал пленный, подчёркивая ненужность конфликта.

Он также обратился к украинским солдатам: "Ребята, заканчивайте. Сложите оружие и просто уходите".

Полторацкий, боевик 80 бригады ВСУ, был задержан в Беловском районе Курской области. На допросе он заявил, что его подразделению было приказано расстрелять гражданских в случае сопротивления. Также пленный рассказал о мародёрстве среди украинских военных, которые забирали с собой всё, что могли унести.

Фото: flickr.com/President Of Ukraine (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)

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