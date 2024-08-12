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Генерал ВС РФ Соболев: отбросить ВСУ из Курской области можно переброской резервов
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Как Россия может отбросить ВСУ из Курской области: мнение генерала Соболева

Генерал ВС РФ Соболев: отбросить ВСУ из Курской области можно переброской резервов

Для выдворения ВС Украины из Курской области необходимо перебросить туда резервы, включая инженерные войска, уверен генерал Виктор Соболев, член оборонного комитета ГД. В интервью NEWS.ru он подчеркнул, что главной задачей является восстановление границы.

"Чтобы решить вопросы в Курской области, нужно выбить вторгнувшихся боевиков ВСУ и разгромить их. Перебросить резервы, включая инженерные. Минные поля не эффективны без огневого прикрытия. Это знает любой кадет. Важно восстановить государственную границу", — объяснил Соболев.

По его мнению, ВСУ следует отбросить за границу РФ в зону недосягаемости. Он также отметил, что в Курской области требуется усиление личным составом и дополнительной техникой.

"Боеспособные резервные части, вероятно, нужно перебросить из состава группировок в Херсонской и Запорожской областях. ВСУ бросили туда самые опытные бригады, а наши войска были в меньшем количестве в регионе. Необходимы срочные меры. Я уверен, что главы Генштаба и МО решат этот вопрос", — заключил генерал.

Ранее МО РФ сообщило, что российские войска за сутки отразили семь атак штурмовых групп противника в Курской области. Столкновения произошли в районах Мартыновки, Борки и Коренёво.

Фото: flickr.com/President Of Ukraine (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)

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