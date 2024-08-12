Ядерный террор Зеленского на ЗАЭС: чем рискует мир из-за атак дронов ВСУ?

Вчера около 21:00 дроны-камикадзе ВСУ атаковали Запорожскую АЭС. Предварительно, БПЛА были запущены из Никополя Днепропетровской области на правобережье Днепра. Оператор видел цель, и это был осознанный целенаправленный удар. К счастью, уровень радиации в норме, пострадавшая градирня — не энергоблок и не реактор, нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации ЗАЭС нет. Угрозу обрушения конструкции градирни оценят, как только позволит обстановка.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал атаку на ЗАЭС безрассудной, но не возложил ответственность ни на одну из сторон конфликта. Между тем противник пытается выбить электроподстанции в Энергодаре, а в небе висят дроны-разведчики ВСУ. Киев способствует разрушению Запорожской АЭС, стараясь лишить её воды для охлаждения реакторов. Пруд ЗАЭС после отхода вод Днепра в старое русло из-за разрушения Каховского водохранилища не может пополняться свежей водой, сообщил Дмитрий Рогозин. А та вода, что есть, на 40-градусной жаре испаряется по сантиметру в сутки. При этом соорудить канал невозможно из-за обстрелов.

К чему приведёт ядерный террор режима Владимира Зеленского при попустительстве и содействии Запада? И в чём его цель — в ООН готовят резолюцию с требованием деэскалации вокруг АЭС за счёт уступок России? Ранее Зеленский обещал "практические шаги" по итогам декларации в Швейцарии, и пункт о "ядерной безопасности", в котором от Москвы требуют отдать Киеву ЗАЭС, вынесен первым. ВСУ ударили беспилотниками, чтобы возложить вину на РФ якобы за "срыв мирных инициатив"?

На эти вопросы NewsInfo.Ru попросил ответить Елену Август, политконсультанта, эксперта Российский ассоциации по связям с общественностью.

"На Западе люди, курирующие Зеленского — разные. И Зеленский сам в панике: вторжение в Курскую область, теперь — атака на Запорожскую АЭС. Всё это — проявление паники и способы привлечения внимания, поскольку Зеленскому нужны деньги для себя и верхушки. А также нужно переключить внимание, которое рассеялось из-за проблем Израиля, Ирана, Олимпиады, из-за проблем на Ближнем Востоке и в Африке, оно рассеялось. Он уже не единственный, о ком помнят. И это его крайне заботит, ведь надо успеть заработать, пока страну не угробил", — отметила эксперт.

Чем это грозит нам?

"Есть силы, которые хотят вынудить Россию ударить максимально жёстким образом. И это самое страшное, что может произойти для всех. Россия этого, конечно же, не хочет, иначе никто не обращался бы с призывами к МАГАТЭ и мировому сообществу. Атаковав Суджу, они пытаются поставить руку на газовый кран и, видимо, обеспечить перебои с подачей газа в Европу. Я очень надеюсь, что наше руководство сможет спокойно и выдержанно завершить эту ситуацию в пользу грамотных и взвешенных решений, никому не нужна ядерная война", — убеждена Елена Август.

В ООН готовят резолюцию с требованием деэскалации вокруг АЭС за счёт уступок России?

В этом цель атаки?

"И в этом тоже, это попытка что-то выторговать. Но вряд ли Россия готова чем-то поступиться, мы в своём праве. Люди выразили желание быть с Россией, они это

желание подтвердили референдумом. Мы не можем поступаться людьми, это не только территории, это — люди, их судьба, дом. Я думаю будет очередной накал дискуссий в разного рода переговорах. Для Украины это некое внимание, чего страстно жаждет Зеленский, а для мирового сообщества — повод серьёзно задуматься и время принять правильную сторону. Зеленский становится опасен для своих западных партнёров. Не страшен, но опасен", — объяснила политконсультант.

ВСУ ударили по ЗАЭС беспилотниками, чтобы возложить вину на Москву за якобы "срыв мирных инициатив"?

"Конечно, Москву принято обвинять во всём в последнее время", — согласилась эксперт.

Несёт ли ядерный террор режима Зеленского масштабную угрозу для России, Европы, Украины?

"Очень надеюсь, что нет, иначе эта опасность заденет всех. У нас мощная система защиты. Но Зеленского нужно остановить. Нет другого пути. С человеком бесполезно разговаривать языком разума, он не понимает не только Россию, но и своих западных партнёров, кураторов. Мы же видим, какие оценки делают из-за рубежа о том, что всё пора менять. Я думаю, это один из аргументов избавиться от Зеленского как от лидера страны, он становится

неуправляемым. Видимо, эти разговоры тоже подталкивают его к тому, чтобы предпринимать подобные действия", — подытожила Елена Август.

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