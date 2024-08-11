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Яшина: на ЗАЭС нет нарушений безопасной эксплуатации
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Запорожская АЭС работает в штатном режиме: нарушений не зафиксировано

Яшина: на ЗАЭС нет нарушений безопасной эксплуатации

ЗАЭС продолжает работать штатно, нарушений условий эксплуатации не зафиксировано. Об этом рассказала директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.

"На промплощадке порядок. ЗАЭС работает штатно. Все шесть блоков в состоянии "холодный останов". Нарушений безопасной эксплуатации АЭС нет", — подчеркнула Яшина.

Ранее в результате обстрела ВСУ на берегу в районе расположения ЗАЭС вспыхнул пожар. На месте работает МЧС, ведётся ликвидация очагов возгорания. На работе станции возгорание не сказалось. Радиационный фон на ЗАЭС и в санитарно-защитной зоне в норме.

Глава Запорожской области Евгений Балицкий также сообщил, что в результате обстрела Энергодара на объекте охладительных систем ЗАЭС начался пожар.

"Угрозы парового взрыва нет. Радиационный фон вокруг АЭС и Энергодара в норме", — отметил он.

Зеленский уже успел обвинить россиян в пожаре на территории Запорожской АЭС в Энергодаре.

Фото: commons.wikimedia.org/DENAMAX (Creative Commons Attribution 4.0 International)

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