Запорожская АЭС работает в штатном режиме: нарушений не зафиксировано

ЗАЭС продолжает работать штатно, нарушений условий эксплуатации не зафиксировано. Об этом рассказала директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.
"На промплощадке порядок. ЗАЭС работает штатно. Все шесть блоков в состоянии "холодный останов". Нарушений безопасной эксплуатации АЭС нет", — подчеркнула Яшина.
Ранее в результате обстрела ВСУ на берегу в районе расположения ЗАЭС вспыхнул пожар. На месте работает МЧС, ведётся ликвидация очагов возгорания. На работе станции возгорание не сказалось. Радиационный фон на ЗАЭС и в санитарно-защитной зоне в норме.
Глава Запорожской области Евгений Балицкий также сообщил, что в результате обстрела Энергодара на объекте охладительных систем ЗАЭС начался пожар.
"Угрозы парового взрыва нет. Радиационный фон вокруг АЭС и Энергодара в норме", — отметил он.
Зеленский уже успел обвинить россиян в пожаре на территории Запорожской АЭС в Энергодаре.
Фото: commons.wikimedia.org/DENAMAX (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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