Новейшая самоходка "Лотос" для ВДВ проходит испытания в боевых условиях

"Калашников": В зоне СВО тестируют САО для ВДВ "Лотос"

Новейшее САО "Лотос" для Воздушно-десантных войск (ВДВ) проходит испытания в зоне спецоперации. Об этом ТАСС сообщил президент "Калашникова" Алан Лушников. "Лотос" создаётся для замены САО "Нона".

Лушников отметил, что "Лотос" в 1,5 раза превосходит "Нону-СМ" по дальности стрельбы осколочно-фугасными боеприпасами, возимому боезапасу и интегральному показателю мощности снаряда.

"Наивысший экзамен — это проверка боем. Орудие уже работает на нашу армию, проходя свою проверку в СВО", — подчеркнул он.

Ранее польское издание Interia сообщило о переброске "Лотоса" в зону СВО, назвав его "по-настоящему мощным оружием" для прорыва обороны ВСУ.

Лушников добавил: "120-мм САО "Лотос" действительно очень грозное. Правильно делают, что боятся".

САО "Лотос" разработано в ЦНИИточмаш. Орудие имеет массу до 18 тонн, скорость до 70 км/ч, мощность двигателя 450 л. с. и запас хода от 500 км. Экипаж состоит из четырёх человек, а дальность стрельбы достигает 13 км. САО оснащено 120-мм орудием и базируется на шасси, унифицированном с БМД-4М.

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