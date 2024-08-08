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Высших командиров ВСУ и Нацгвардии в Харькове ликвидировали
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Ночной удар "Искандерами": уничтожены высшие командиры ВСУ и Нацгвардии в Харькове

Высших командиров ВСУ и Нацгвардии в Харькове ликвидировали "Искандеры" ВС РФ

Четверых высокопоставленных офицеров ВС Украины и Нацгвардии ликвидировали в результате удара ВС РФ в Харьковской области. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Среди погибших: Михаил Драпатый, замначальника Генштаба ВСУ и командующий группировкой "Харьков"; Андрей Гнатов, замначальника Генштаба ВСУ и командующий ОС ВСУ; Александр Пивненко, командующий Нацгвардией Украины, а также Владимир Горбатюк, замначальника Генштаба ВСУ.

Как уточняет "АиФ", все они были причастны к планированию атаки на Курскую область. Удар пришёлся по командному пункту в Малиновке с 6 на 7 августа. С применением двух "Искандеров" уничтожено 20 офицеров ВСУ, 14 получили ранения. Telegram-канал Mash уточняет, что официального подтверждения пока не поступало.

Информацию о ликвидации командиров подтвердил один из украинских Telegram-каналов.

"Больше 20 — "200" и 14 — "300". Идиоты, если решили провести большое собрание командиров, позаботьтесь сначала о ПВО", — говорится в сообщении.

На этом ресурсе также были опубликованы фото погибших генералов.

Фото: flickr.com/President Of Ukraine (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)

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