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Что происходит на Курском направлении: ВСУ укрепляют позиции, продолжаются бои

"Рыбарь": ВСУ окапываются в Курской области

К исходу 8 августа на Курском направлении ситуация обострилась. К 18 часам ВС РФ приступили к зачистке зоны прорыва и ликвидации последствий атаки ВСУ, пишет "Рыбарь". Основная нагрузка легла на спецназ и группы сил специальных операций. Основные усилия сосредоточены в Кореневском и Суджанском районах.

Ситуация прояснилась лишь к концу дня. Оказалось, что продвижение ВСУ было обусловлено активностью украинских ДРГ, которые связывали боем блокпосты и обходили их, заходя в пустующие населённые пункты.

В Суджанском районе началась зачистка трассы. В восточной части Суджи продолжает действовать ДРГ ВСУ, целью которых является создание паники и медийного эффекта, отметил Telegram-канал "Рыбарь".

В Кореневском районе ВСУ были вынуждены рассредоточиться в районе прорыва. ВС РФ начали зачистку в Снагости и окрестностях. Подразделения ВСУ начали инженерное оборудование местности на "линии Суровикина", стремясь создать укрепрайон. Боевой потенциал группировки ВСУ остаётся высоким, ожидается ввод дополнительных эшелонов.

Фото: z.mil.ru/Unknown author (Creative Commons Attribution 4.0 International)

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