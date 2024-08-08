Депутат Михаил Шеремет убеждён, что Киев ошибочно надеется укрепить позиции на переговорах после атаки ВСУ на Курскую область. В заявлении он подчеркнул, что расчёт усилить позиции напрасен.

"Их победы временны и не повлияют на разгром нацистской хунты. Преступный киевский режим ждёт неминуемая кара. Уверен, удар возмездия не заставит себя ждать", — сообщил Шеремет РИА Новости.

Он также добавил, что мирные переговоры могут состояться только при условии соблюдения требований России.

Из-за ситуации в Курской области активизировались провокаторы и мошенники, сообщила Екатерина Мизулина. Жителям региона поступают звонки якобы от бойцов ВС РФ, в которых рассказывают об эвакуации. Мошенники вымогают деньги у родственников, обещая помочь в переезде. Кроме того, в личку жителям региона приходят угрозы с украинских аккаунтов.

Фото: commons.wikimedia.org/Правительство республики Крым (Creative Commons Attribution 4.0 International)