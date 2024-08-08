Олег Дерипаска требует немедленного прекращения огня на Украине: "Это безумие"

Миллиардер Олег Дерипаска выступил с призывом к прекращению огня на Украине. В интервью Nikkei Asia бизнесмен назвал происходящее "безумием". Он убеждён, что для остановки конфликта необходимо "безоговорочное прекращение огня".

На вопрос об отношениях с Кремлём, находясь под санкциями Запада, Дерипаска отметил, что в этих отношениях нет изменений.

"Они меня не трогают, мы не затрагиваем политику", — сказал он в интервью, как сообщает Nikkei Asia.

Отметим, что в 2024-ом Дерипаска занимает 51 место в рейтинге 125 миллиардеров РФ по версии Forbes с состоянием $2,8 млрд. Он назвал расходы России на военный сектор "безумием" и выступил за прекращение огня. Такие цитаты приводит японское издание Nikkei Asia. Дерипаска заявил, что торговля азиатских стран с РФ имела жизненно важное значение для экономического выживания страны на фоне западных санкций.

Возможность экспортировать товары в Индию и Китай, "стала спасательным кругом для торговли". Издание указывает, что Индия показала беспрецедентный рост импорта из РФ после начала СВО на Украине. Страна импортировала российские товары на 46,2 млрд долларов за год, а экспорт КНР в Россию вырос на 50% за год.

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