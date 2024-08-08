Луганск помянул погибших в Курской области: цветы, игрушки и лампады у памятника Богородице

В Луганске прошла церемония в память о погибших в Курской области в результате атак ВСУ. В мероприятии у памятника Богородице у храма в честь иконы Божьей Матери "Умиление" участвовали местные жители и представители организаций, пишет ТАСС.
В митинге присутствовали замглавы администрации ЛНР Олег Черноусов, активисты "Молодой гвардии", "Волонтёрская рота "Боевого братства", представители Всероссийского студенческого корпуса спасателей, штаба "Мы вместе", сотрудники Дома молодёжи ЛНР, а также другие жители и организации республики. У подножия памятника Богородице из зажжённых лампад выложили слово "Курск" и возложили игрушки и цветы.
"Россия — большая семья, единый народ. Когда происходит большая беда, мы всегда объединяемся. Мы, луганчане, понимаем, о чём говорим. Мы это прочувствовали на себе. Это очень тяжело, когда гибнут твои земляки, мирные жители. Сегодня молодёжь выражает соболезнования народу", — отметил директор Дома молодёжи Даниил Степанков.
Фото: commons.wikimedia.org/Wjlonien (Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)
Трамп заявил, что США в опасности
Дональд Трамп, бывший президент США и кандидат в президенты на нынешних выборах от Республиканской партии, заявил, что Соединенные Штаты находятся в опасности, поскольку страна больше не пользуется уважением Китая и России
Трамп намерен провести с Камалой Харрис три сеанса дебатов в сентябре
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп сообщил о своем намерении провести три раунда дебатов с кандидатом от Демократической партии Камалой Харрис в сентябре.
Прохор Шаляпин научился управлять самолётом
Певец Прохор Шаляпин похвастался своими навыками пилотирования самолётом.
Истаявшая Екатерина Варнава рассказала о лечении в санатории
Звезда Comedy Woman Екатерина Варнава перечислила плюсы отдыха в санатории в городе-курорте Ессентуки Ставропольского края.