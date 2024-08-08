Украина хочет получить разрешение от США на удары ATACMS по российским авиабазам

Киевский режим стремится получить разрешение от Америки на использование дальнобойных ракет ВС США ATACMS для атак на авиабазы РФ в свете событий в Курской области. Источник, близкий к окружению Зеленского, сообщил об этом Washington Post (WP).

По мнению украинских властей, ATACMS позволят "удержать часть Курской области". Один из советников Зеленского, пожелавший остаться анонимным, подчеркнул, что такое решение предоставит Киеву "рычаг давления в переговорах с Россией".

Ранее советник ОП Украины Михаил Подоляк заявил, что атака на Курскую область была частью стратегии по укреплению позиций Киева на переговорах с Москвой. Также, по его словам, нападение направлено на запугивание россиян и подрыв доверия граждан к властям.

Курская область подверглась массированной атаке со стороны ВС Украины утром 6 августа. В ответ в Пентагоне заявили, что Америка по-прежнему не поддерживает удары ВСУ её оружием по территории России.

Фото: сommons.wikimedia.org/US Army (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)