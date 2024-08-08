Сенатор от ДНР Александр Волошин заявил, что вооружённое нападение ВСУ на Курскую область нарушает все международные нормы и говорит о нарастающем кризисе в руководстве Киева. По его словам, этот акт агрессии направлен на демонстрацию активности перед Западом, даже ценой жизней как россиян, так и украинцев.
"Вторжение киевского режима в Курской области нарушает нормы международного права. Поражает варварская жестокость ВСУ, напавших на безоружных жителей", — написал Волошин в Telegram-канале.
Сенатор подчеркнул, что бессмысленность действий ВСУ указывает на агонию киевского руководства: "Понятно, что в ближайшее время они будут отброшены за пределы границы. Бессмысленность наводит на мысли, что руководство Украины пребывает в агонии".
В завершение Волошин выразил поддержку местным жителям, отметив, что "Донбасс душой и сердцем с Курской областью".
Фото: flickr.com/President Of Ukraine (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)
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