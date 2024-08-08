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Жительница Суджи Соловьёва: ВСУ стреляли по гражданским машинам, еле вырвались
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"Еле вырвались": жительница Суджи о том, как ВСУ стреляли по гражданским машинам

Жительница Суджи Соловьёва: ВСУ стреляли по гражданским машинам, еле вырвались

Жительница Суджи Раиса Соловьёва поделилась с РИА Новости деталями атаки ВС Украины: боевики обстреляли машины местных жителей, которые пытались выехать в Курск.

"Стреляли вслед, стреляли. Мы еле вырвались… Прямо в машину стреляли. Не знаю, как мы выехали", — поделилась Соловьёва, добавив, что им удалось избежать попадания, и их авто осталось невредимым.

Раиса также отметила, что стрельба велась и по другим гражданским автомобилям: "Стрельбище было! Мы не одни ехали".

Племянник Раисы остался в Судже, с ним нет связи, сообщила Соловьёва. Между тем число пострадавших от обстрелов детей в Курской области возросло до девяти. Об этом сообщила детский омбудсмен Наталья Листопадова. По её данным, один ребёнок отправлен в Москву, в НИИ детской хирургии, других лечат в Курске. Общественники помогают пострадавшим психологически и юридически. Грудничкам куплены смеси и памперсы, привезены коляски.

Фото: flickr.com/President Of Ukraine (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)

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