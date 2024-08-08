Алаудинов о ситуации в Курской области: ВСУ прошли между опорниками ВС РФ

Командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов сообщил о деталях продвижения ВСУ в Курской области. По его словам, боевики киевского режима смогли пройти между опорными пунктами ВС РФ, которые находятся на значительном расстоянии друг от друга, и проникли рывком на территорию региона.
Алаудинов охарактеризовал ситуацию как "тяжёлую, но не критическую". Он отметил, что командование ВСУ сосредоточило серьёзные силы в этом районе, что привело к такому продвижению. Командир "Ахмата" уверен, что после ликвидации группировки противника у ВС Украины не останется ресурсов для наступления на этом направлении.
Аллаудинов: "Была одна линия обороны — граница. И противник вначале прошёл между нашими опорниками — российскими, — потому что дистанции были огромными. Потом уже выгнал технику и зашёл на территорию".
Фото: flickr.com/President Of Ukraine (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)
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