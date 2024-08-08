SHOT: Добровольцы вступили в боевые действия против ВСУ под Суджей

SHOT: Добровольцы МО РФ и бойцы Ратибора вступили в бои под Суджей

Батальоны добровольческого корпуса МО РФ и "музыканты" прибыли в Курскую область и вступили в первые бои против ВСУ под Суджей. Об этом сообщил SHOT, ссылаясь на свои источники.

Согласно данным канала, "оркестранты" под командованием Ратибора действуют в районе Суджи, поддерживая местные подразделения из срочников, пограничников и сил теробороны.

"Подтверждается информация от "Белорусского силовика". Бойцы Ратибора также действуют в районе Суджи. Наши подразделения вступили в бой с ВСУ, идёт боевая работа не только с неба и силами местных частей из срочников, погранцов и обороны. Первые резервы вышли к окраинам плацдарма противника со стороны Суджи. Предстоят тяжёлые бои", — пишут "Два майора".

Фото: z.mil.ru/Unknown author (Creative Commons Attribution 4.0 International)