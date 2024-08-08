Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 09.08.2024 : 86,5621
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 09.08.2024 : 94,1333
SHOT: Добровольцы МО РФ и бойцы Ратибора вступили в бои под Суджей
  1. Главная
  2. Спецоперация на Украине

SHOT: Добровольцы вступили в боевые действия против ВСУ под Суджей

SHOT: Добровольцы МО РФ и бойцы Ратибора вступили в бои под Суджей

Батальоны добровольческого корпуса МО РФ и "музыканты" прибыли в Курскую область и вступили в первые бои против ВСУ под Суджей. Об этом сообщил SHOT, ссылаясь на свои источники.

Согласно данным канала, "оркестранты" под командованием Ратибора действуют в районе Суджи, поддерживая местные подразделения из срочников, пограничников и сил теробороны.

"Подтверждается информация от "Белорусского силовика". Бойцы Ратибора также действуют в районе Суджи. Наши подразделения вступили в бой с ВСУ, идёт боевая работа не только с неба и силами местных частей из срочников, погранцов и обороны. Первые резервы вышли к окраинам плацдарма противника со стороны Суджи. Предстоят тяжёлые бои", — пишут "Два майора".

Фото: z.mil.ru/Unknown author (Creative Commons Attribution 4.0 International)

Мир

Трамп заявил, что США в опасности

Трамп заявил, что США в опасности

Дональд Трамп, бывший президент США и кандидат в президенты на нынешних выборах от Республиканской партии, заявил, что Соединенные Штаты находятся в опасности, поскольку страна больше не пользуется уважением Китая и России

Читать полностью
Трамп намерен провести с Камалой Харрис три сеанса дебатов в сентябре

Трамп намерен провести с Камалой Харрис три сеанса дебатов в сентябре

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп сообщил о своем намерении провести три раунда дебатов с кандидатом от Демократической партии Камалой Харрис в сентябре.

Читать полностью

Общество

Прохор Шаляпин научился управлять самолётом

Прохор Шаляпин научился управлять самолётом

Певец Прохор Шаляпин похвастался своими навыками пилотирования самолётом.

Читать полностью

Истаявшая Екатерина Варнава рассказала о лечении в санатории

Звезда Comedy Woman Екатерина Варнава перечислила плюсы отдыха в санатории в городе-курорте Ессентуки Ставропольского края.

Читать полностью

Новости