Раскол в команде генерала Сырского: командование ВСУ под вопросом

В команде главнокомандующего ВСУ Александра Сырского возникли крупные разногласия. Подчинённые выражают сомнения в его способности результативно вести затяжные боевые действия против ВС России. Об этом информирует CNN.

"Раскол в его командовании стал предметом внимания общественности: подчинённые усомнились в готовности Сырского нести потери в боях на истощение", — отмечается в статье.

Кроме того, в материале подчёркивается, что РФ значительно превосходит Киев по численности войск, а нехватка боекомплекта остаётся для ВСУ серьёзной проблемой. Ранее украинские СМИ сообщали, что Владимир Зеленский изменил своё отношение к главкому ВСУ. По данным издания NV, лидер киевского режима не испытывает прежнего доверия к генералу Сырскому.

Фото: flickr.com/President Of Ukraine (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)