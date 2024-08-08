Раскол в команде генерала Сырского: командование ВСУ под вопросом

В команде главнокомандующего ВСУ Александра Сырского возникли крупные разногласия. Подчинённые выражают сомнения в его способности результативно вести затяжные боевые действия против ВС России. Об этом информирует CNN.
"Раскол в его командовании стал предметом внимания общественности: подчинённые усомнились в готовности Сырского нести потери в боях на истощение", — отмечается в статье.
Кроме того, в материале подчёркивается, что РФ значительно превосходит Киев по численности войск, а нехватка боекомплекта остаётся для ВСУ серьёзной проблемой. Ранее украинские СМИ сообщали, что Владимир Зеленский изменил своё отношение к главкому ВСУ. По данным издания NV, лидер киевского режима не испытывает прежнего доверия к генералу Сырскому.
Фото: flickr.com/President Of Ukraine (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)
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