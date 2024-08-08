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Аналитик Energy Aspects Уодделл: захват ВСУ ГИС
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Нападение ВСУ на ГИС "Суджа" сократит запасы газа в ЕС: что ждёт Европу зимой 2024-2025?

Аналитик Energy Aspects Уодделл: захват ВСУ ГИС "Суджа" снизил бы запасы газа в ЕС

Если ВСУ захватят газоизмерительную станцию "Суджа" в приграничье Курской области, это может прекратить транзит газа РФ в Европу через данный маршрут. Об этом заявил глава отдела газа Европы и глобального СПГ Energy Aspects Джеймс Уодделл, чьи слова передаёт Bloomberg.

По словам аналитика, если этот сценарий реализуется, ЕС потеряет значительные объёмы поставок российского голубого топлива. Это приведёт к снижению запасов газа к концу октября 2024-го. Уодделл подчеркнул, что ЕС всё же сможет пережить зимний сезон без критического истощения резервов. Однако уже в 2025 году возникнут проблемы с восполнением объёмов, что значительно осложнит энергетическую ситуацию в регионе.

ГИС "Суджа" является ключевым элементом маршрута, по которому российский газ поступает через Украину в Европу. Хотя ЕС стремится сократить зависимость от импорта из России, Австрия и Словакия сильно зависят от поставок через "Суджу".

Ранее на лондонской бирже ICE стоимость тысячи кубов газа впервые с декабря 2023 года превысила отметку в 450 долларов. Участники рынка связывают резкий рост цен с последствиями нападения ВСУ на Курскую область.

Фото: commons.wikimedia.org/Aleksandra057 (Creative Commons Attribution 4.0 International)

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