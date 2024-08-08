Как Генпрокуратура борется с фейками о событиях в Курской области

ГП РФ по указанию генпрокурора Игоря Краснова выявляет и блокирует фейки, связанные с событиями в Курской области после атаки ВСУ. Представитель структуры Андрей Иванов заявил, что надзорное ведомство контролирует публикации по оценке ущерба, связанного с восстановлением жилья, соцобъектов и инфраструктуры в пострадавшем регионе.

"Приняты меры по блокировке фейковой информации о событиях в регионе", — заявил Иванов, подчёркивая, что Генпрокуратура следит за тем, чтобы граждане получали достоверные сведения.

Ранее генпрокурор Игорь Краснов распорядился перевести сотрудников в Курской области на круглосуточный режим с целью обеспечить мониторинг оказания помощи населению и контроля за восстановлением региона.

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