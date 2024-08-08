Как Генпрокуратура борется с фейками о событиях в Курской области

ГП РФ по указанию генпрокурора Игоря Краснова выявляет и блокирует фейки, связанные с событиями в Курской области после атаки ВСУ. Представитель структуры Андрей Иванов заявил, что надзорное ведомство контролирует публикации по оценке ущерба, связанного с восстановлением жилья, соцобъектов и инфраструктуры в пострадавшем регионе.
"Приняты меры по блокировке фейковой информации о событиях в регионе", — заявил Иванов, подчёркивая, что Генпрокуратура следит за тем, чтобы граждане получали достоверные сведения.
Ранее генпрокурор Игорь Краснов распорядился перевести сотрудников в Курской области на круглосуточный режим с целью обеспечить мониторинг оказания помощи населению и контроля за восстановлением региона.
Фото: commons.wikimedia.org/Пресс-служба Президента Российской Федерации (Creative Commons Attribution 4.0 International)
МОК намерен наградить медалями российских фигуристок
Международный олимпийский комитет (МОК) планирует в ближайшее время вручить бронзовые медали российским фигуристам за их выступление в командном турнире на Олимпиаде 2022 года. Об этом сообщила пресс-служба МОК, подчеркнув своё уважение к решению Спортивного арбитражного суда (CAS) и обещание выполнить вручение наград в установленные сроки.
В Германии назвали планы Трампа по урегулированию конфликта нереалистичными
Амира Мохамед Али, сопредседатель партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ), высказалась против плана Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине за один день.
Путин подписал закон о запрете пропаганды наркотиков в книгах и литературе
Президент России Владимир Путин ратифицировал федеральный закон, направленный на борьбу с распространением наркотической пропаганды в литературе и искусстве, а также вводящий определение "антинаркотическая пропаганда". Официальный текст закона опубликован на портале для официального опубликования правовых актов.
В ДГТУ обсудят актуальные вопросы науки и образования
В Донском государственном техническом университете проходит международная научно-практическая конференция "Приоритетные направления развития науки и образования в условиях формирования технологического суверенитета".