Политолог из Америки Гилберт Доктороу охарактеризовал атаку ВС Украины на Курскую область как теракт. В эфире Dialogue Works он подчеркнул, что данная операция имеет террористическую цель, нежели военную.
"Это вторжение, как и нападение на Белгород, служит определённой цели. Это не военная цель, а террор. Учитывая тяжёлое положение ВСУ на линии фронта, намерение в том, чтобы отвлечь внимание от потерь на передовой", — считает Доктороу.
Политолог также отметил, что дефицит кадров на Украине всё более ощутим. Из-за этого Киев вынужден пополнять ряды ВСУ слабо подготовленными призывниками.
"Проблема в живой силе Украины. Никто её не заменит. В Западной Европе никто не захочет заменить украинцев своими людьми. Сейчас процесс замены раненых или убитых ВСУ оставляет желать лучшего. Это люди, которых силой бросили на фронт, при первой возможности они сдадутся русским", — добавил Доктороу.
Нападение ВСУ на Курскую область произошло утром 6 августа, когда подразделения противника предприняли попытку захватить участок территории Суджанского района.
Фото: flickr.com/President Of Ukraine (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)
МОК намерен наградить медалями российских фигуристок
Международный олимпийский комитет (МОК) планирует в ближайшее время вручить бронзовые медали российским фигуристам за их выступление в командном турнире на Олимпиаде 2022 года. Об этом сообщила пресс-служба МОК, подчеркнув своё уважение к решению Спортивного арбитражного суда (CAS) и обещание выполнить вручение наград в установленные сроки.
В Германии назвали планы Трампа по урегулированию конфликта нереалистичными
Амира Мохамед Али, сопредседатель партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ), высказалась против плана Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине за один день.
Путин подписал закон о запрете пропаганды наркотиков в книгах и литературе
Президент России Владимир Путин ратифицировал федеральный закон, направленный на борьбу с распространением наркотической пропаганды в литературе и искусстве, а также вводящий определение "антинаркотическая пропаганда". Официальный текст закона опубликован на портале для официального опубликования правовых актов.
В ДГТУ обсудят актуальные вопросы науки и образования
В Донском государственном техническом университете проходит международная научно-практическая конференция "Приоритетные направления развития науки и образования в условиях формирования технологического суверенитета".