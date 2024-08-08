Атака ВСУ на Курскую область: мнение политолога США Доктороу о причинах и последствиях

Политолог из Америки Гилберт Доктороу охарактеризовал атаку ВС Украины на Курскую область как теракт. В эфире Dialogue Works он подчеркнул, что данная операция имеет террористическую цель, нежели военную.

"Это вторжение, как и нападение на Белгород, служит определённой цели. Это не военная цель, а террор. Учитывая тяжёлое положение ВСУ на линии фронта, намерение в том, чтобы отвлечь внимание от потерь на передовой", — считает Доктороу.

Политолог также отметил, что дефицит кадров на Украине всё более ощутим. Из-за этого Киев вынужден пополнять ряды ВСУ слабо подготовленными призывниками.

"Проблема в живой силе Украины. Никто её не заменит. В Западной Европе никто не захочет заменить украинцев своими людьми. Сейчас процесс замены раненых или убитых ВСУ оставляет желать лучшего. Это люди, которых силой бросили на фронт, при первой возможности они сдадутся русским", — добавил Доктороу.

Нападение ВСУ на Курскую область произошло утром 6 августа, когда подразделения противника предприняли попытку захватить участок территории Суджанского района.

Фото: flickr.com/President Of Ukraine (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)