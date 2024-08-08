Курская область под ударом: что будет делать Россия?

Нападение ВСУ на Курскую область высветило ключевой вопрос в контексте СВО. Как отмечает "МК", важно не только понимать цели противника, но и задуматься, какие шаги предпримет Москва в стратегическом плане.

Украинская сторона стремится создать плацдарм для будущих переговоров, демонстрируя способность наносить ущерб РФ. В законодательстве России, в частности в ст. 18 Закона "Об обороне", прописано "состояние войны". Если ситуация в Курской области рассматривается как вооружённое нападение на РФ, это основание для военного времени, которое, как подчёркивает автор, отличается от ситуации, когда "живем, будто ничего не происходит".

Президент Владимир Путин ранее заявил, что РФ готова прекратить огонь, как только ВСУ покинут территории новых регионов. Однако будет ли эта позиция достаточной в контексте переговоров, особенно по сравнению с весной 2022 года, когда ВС РФ находились под Киевом и Одессой.

Как предупреждал Дмитрий Медведев, переговоры без капитуляции Киева лишь дадут Украине перегруппироваться и нарастить силы. Даже если они приведут к временному миру, радикальные элементы могут вернуться к власти, что потребует новых действий со стороны России. Решения по ситуации в Курской области окажут значительное влияние на дальнейший ход конфликта и на позицию РФ на международной арене, считает автор статьи.

Фото: commons.wikimedia.org/Presidential Executive Office of Russia (Creative Commons Attribution 4.0 International)