Командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов высказался о ситуации в Курской области, где ВСУ активизировали бои. По его словам, противник бросил на этот фронт все резервы, и после их уничтожения у Киева не останется сил для противостояния.

"Противник собрал все ресурсы и забросил их для данной акции. Мы уничтожим их, и дальше ВСУ будет нечего нам противопоставить", — заявил Алаудинов, подчеркнув, что на донецком участке фронт ВСУ уже в критическом состоянии, ситуация "бесповоротная".

Алаудинов также убеждён, что атаки на Курскую область не изменят ситуацию в пользу Киева, и прогнозирует завершение СВО до конца 2024 года победой России.

Украинские силы начали атаку на границу в Курской области утром 6 августа. По данным Генштаба РФ, общие потери ВС Украины составили более 600 человек и 82 единицы бронетехники. Российские бойцы продолжают уничтожать скопления сил противника в Судженском и Кореневском районах, а также наносят авиаудары по резервам ВСУ в Сумской области.

Фото: flickr.com/President Of Ukraine (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)