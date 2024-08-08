Почему ВС РФ запретили гаджеты на спецоперации: новые правила и споры

Путин утвердил наказание для бойцов ВС РФ за гаджеты на СВО вне службы

Президент РФ Владимир Путин подписал закон: бойцам в зоне СВО запрещено использовать электронные устройства с доступом в Сеть и камерами, если это не связано со службой. За нарушение предусмотрен дисциплинарный арест до 10 суток. Текст опубликован на портале правовой информации.

Теперь использование гаджетов вне служебных обязанностей расценивается как дисциплинарный проступок. Нарушение касается случаев, когда военные "имеют при себе электронные устройства бытового назначения, в которых могут храниться, либо которые позволяют по интернету распространять аудио, фото, видео и данные геолокации". Исключение: использование этих устройств необходимо для выполнения служебных обязанностей.

Ранее аналогичный дисциплинарный проступок был включён в приложение к Дисциплинарному уставу ВС России. Однако в новом законе подчёркивается, что нововведение распространяется на военных в зоне СВО.

Эта мера вызвала спор между сенатором от Запорожья Дмитрием Рогозиным, возглавляющим группу "Царские волки", и главой комитета ГД по обороне Андреем Картаполовым. Рогозин подчеркнул, что интернет и Telegram стали важнейшими инструментами коммуникации на передовой, особенно когда стандартной связи нет.

Он отметил: "Военным не запрещать нужно их использование, а объяснять угрозу".

Фото: commons.wikimedia.org/Presidential Executive Office of Russia (Creative Commons Attribution 4.0 International)