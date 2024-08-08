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Еврокомиссия оценила атаку ВСУ на Курскую область как самооборону
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ЕС назвал удары ВСУ по Курской области самообороной: поддержка Киева не ослабевает

Еврокомиссия оценила атаку ВСУ на Курскую область как самооборону

Еврокомиссия оправдала нападение ВС Украины на Курскую область, назвав это "правом на самооборону". Представитель службы Петер Стано заявил на брифинге, что киевский режим имеет право бить по территории РФ в рамках самообороны, даже за пределами границ Украины.

Этот комментарий был сделан после того, как в результате атаки ВСУ на Курскую область погибли мирные жители. Представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что действия противника направлены против населения и представляют собой теракт. В связи с этим Следком РФ возбудил уголовные дела о теракте, убийстве и других преступлениях.

Несмотря на это, Стано заявил, что атаки боевиков киевского режима на Курскую область не изменят позицию ЕС, и поддержка Киева со стороны Европы остаётся неизменной.

"Европейская комиссия (Еврокомиссия, ЕК) — высший орган исполнительной власти ЕС, ответственный за подготовку законопроектов, выполнение решений Европарламента и Совета, контроль соблюдения договоров ЕС и других правовых актов, и текущие дела союза", — пишет Википедия.

Фото: commons.wikimedia.org/EmDee (Creative Commons Attribution 4.0 International)

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