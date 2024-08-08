Еврокомиссия оправдала нападение ВС Украины на Курскую область, назвав это "правом на самооборону". Представитель службы Петер Стано заявил на брифинге, что киевский режим имеет право бить по территории РФ в рамках самообороны, даже за пределами границ Украины.
Этот комментарий был сделан после того, как в результате атаки ВСУ на Курскую область погибли мирные жители. Представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что действия противника направлены против населения и представляют собой теракт. В связи с этим Следком РФ возбудил уголовные дела о теракте, убийстве и других преступлениях.
Несмотря на это, Стано заявил, что атаки боевиков киевского режима на Курскую область не изменят позицию ЕС, и поддержка Киева со стороны Европы остаётся неизменной.
"Европейская комиссия (Еврокомиссия, ЕК) — высший орган исполнительной власти ЕС, ответственный за подготовку законопроектов, выполнение решений Европарламента и Совета, контроль соблюдения договоров ЕС и других правовых актов, и текущие дела союза", — пишет Википедия.
Фото: commons.wikimedia.org/EmDee (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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