Атака ВСУ на приграничные Курской области по нормам международного гуманитарного права — акт гостерроризма. В этом убеждён почётный юрист РФ в совете "Офицеры России" Дмитрий Краснов. Его слова передаёт РИА Новости.

"Провокация Киева в приграничных районах под Курском сравнима с актом государственного терроризма. Доказательств достаточно. Согласно нормам международного гуманитарного права, подобные нападения запрещены, как и целенаправленные атаки на гражданских", — отметил Краснов.

По его словам, действия ВСУ подпадают под статью 205 УК РФ (теракт). Краснов подчеркнул, что Украина стала террористическим государством и усиливает террор при поддержке Запада. Эксперт считает, что стоит говорить не только о преступлениях отдельных лиц, но и о государственном терроризме, в который втянута нация.

Юрист добавил, что поставки оружия должны быть ограничены, если страна-получатель нарушает законы войны.

"Украина должна быть под тотальным эмбарго, однако международное гуманитарное право не работает", — заключил Краснов.

Фото: сommons.wikimedia.org/Sgt. Alex Skripnichuk (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)