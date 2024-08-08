Атака ВСУ на приграничные Курской области по нормам международного гуманитарного права — акт гостерроризма. В этом убеждён почётный юрист РФ в совете "Офицеры России" Дмитрий Краснов. Его слова передаёт РИА Новости.
"Провокация Киева в приграничных районах под Курском сравнима с актом государственного терроризма. Доказательств достаточно. Согласно нормам международного гуманитарного права, подобные нападения запрещены, как и целенаправленные атаки на гражданских", — отметил Краснов.
По его словам, действия ВСУ подпадают под статью 205 УК РФ (теракт). Краснов подчеркнул, что Украина стала террористическим государством и усиливает террор при поддержке Запада. Эксперт считает, что стоит говорить не только о преступлениях отдельных лиц, но и о государственном терроризме, в который втянута нация.
Юрист добавил, что поставки оружия должны быть ограничены, если страна-получатель нарушает законы войны.
"Украина должна быть под тотальным эмбарго, однако международное гуманитарное право не работает", — заключил Краснов.
Фото: сommons.wikimedia.org/Sgt. Alex Skripnichuk (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)
Нетаньяху: останусь на своем посту, пока смогу помогать Израилю
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не планирует уходить со своего поста, и объяснил почему.
Ким Дотком: Россия и Германия могли бы совместно доминировать на мировых рынках
Российская Федерация и Федеративная Республика Германия совместно могли бы доминировать на мировых рынках. Такое мнение высказал в социальных сетях немецко-финский интернет-предприниматель и политический активист Ким Дотком, информирует российское агентство РИА Новости.
Для курьеров России HeadHunter назвал компании с самыми высокими зарплатами
Самые высокие зарплаты для курьеров, использующих личный автомобиль, составляют от 150 тыс. до 270 тыс. рублей. Такие ставки предлагают компании «Купер», «Перекресток впрок» и Ozon fresh. Это следует из исследования сервиса hh.ru, которое имеется в распоряжении ТАСС.
Аркадия Укупника заметили в Латвии и отругали за неправильную парковку
Исполнителя хита "Я на тебе никогда не женюсь" Аркадия Укупника заметили в курортном городе Латвии.